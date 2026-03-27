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Sexualität»Wenn der Sex nicht gut ist, setzt er auch keinen Anreiz für die Zukunft«

Lesezeit: 10 Min.

Viele Paare merken, wenn einer von beiden nicht zufrieden mit dem Sex ist, sprechen aber nicht darüber.
Viele Paare merken, wenn einer von beiden nicht zufrieden mit dem Sex ist, sprechen aber nicht darüber. Foto: Marin/ Getty Images

Schlechte Küsse, stumpfe Penetration oder unerfüllte Wünsche? Viele Paare sind sexuell unzufrieden. Aber wie spricht man das an? Die Therapeutin Ann-Marlene Henning kennt etliche Wege und weiß auch, wie man wieder Lust aufeinander bekommt.

Interview von Helena Trevisan und Marc Baumann

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