Schlechte Küsse, stumpfe Penetration oder unerfüllte Wünsche? Viele Paare sind sexuell unzufrieden. Aber wie spricht man das an? Die Therapeutin Ann-Marlene Henning kennt etliche Wege und weiß auch, wie man wieder Lust aufeinander bekommt.

Interview von Helena Trevisan und Marc Baumann