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Lesezeit: 10 Min.
Schlechte Küsse, stumpfe Penetration oder unerfüllte Wünsche? Viele Paare sind sexuell unzufrieden. Aber wie spricht man das an? Die Therapeutin Ann-Marlene Henning kennt etliche Wege und weiß auch, wie man wieder Lust aufeinander bekommt.
Interview von Helena Trevisan und Marc Baumann
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