SZ-Magazin: Wenn man auf Instagram vermeintlich perfekte und aufregende Partnerschaften sieht, nimmt man die eigene vielleicht als langweilig wahr. Aber was ist Langeweile in einer Beziehung eigentlich?

Angelika Eck: Als erstes denke ich an diesen Moment: Man sitzt im Restaurant, sieht ein schweigendes Ehepaar am Nachbartisch und denkt sich: Guck mal, die da drüben, die haben sich gar nichts mehr zu sagen – denen muss langweilig sein! Aber das so zu bewerten, ist unfair. Es gibt in Beziehungen viele Daseinszustände: aktive und passive, aufeinander bezogene, Reden und Schweigen. Das ist noch keine Langeweile. Langeweile ist eine Diskrepanz zwischen meiner Erwartung, wie es zwischen uns sein sollte, und dem Zustand, wie es ist. Die unerfüllte Erwartung fühlt sich unangenehm an, und das möchte ich ändern. Dahinter steckt unser romantisches Beziehungsideal. Wenn es langweilig wird, denken wir, die Beziehung sei nicht mehr gut. Dabei bringen wir so viele Erwartungen in unsere Beziehung: Sie soll unsere engste Freundschaft sein, sexuell aufregend und uns oft auch helfen, die beste Version unserer selbst zu werden.