Liebe und PartnerschaftWie überzeuge ich meinen Partner von einer Therapie?

Lesezeit: 9 Min.

Wenn der Partner leidet, kann das schwer auszuhalten sein.
Wenn der Partner leidet, kann das schwer auszuhalten sein. (Foto: Rona Bar & Ofek Avshalom / Connected Archives)

Oft fällt es Männern schwerer, sich psychologische Hilfe zu suchen als Frauen. Doch wie sagt man seinem Partner, dass er in Therapie gehen sollte? Die Psychologin Sonja Bröning hat konkrete Tipps – und erklärt, welche Fehler man dabei unbedingt vermeiden sollte.

Interview von: Lisa McMinn

