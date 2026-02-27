Wenn Sie gerne mehr Artikel wie diesen erhalten möchten, abonnieren Sie doch unseren kostenlosen Newsletter »Alles Liebe«:
Liebe und PartnerschaftWie überzeuge ich meinen Partner von einer Therapie?
Lesezeit: 9 Min.
Oft fällt es Männern schwerer, sich psychologische Hilfe zu suchen als Frauen. Doch wie sagt man seinem Partner, dass er in Therapie gehen sollte? Die Psychologin Sonja Bröning hat konkrete Tipps – und erklärt, welche Fehler man dabei unbedingt vermeiden sollte.
Interview von: Lisa McMinn