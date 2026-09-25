SZ-Magazin: Wir wollen mit Ihnen über die sogenannte Orgasmuslücke sprechen. Was ist los in heterosexuellen Paarbeziehungen, dass beim gemeinsamen Sex zwar 95 Prozent der Männer regelmäßig zum Orgasmus kommen, aber nur 65 Prozent der Frauen?

Dania Schiftan: Einer der Hauptgründe ist, wie die meisten Paare Sex haben. Da gibt es ein Vorspiel, auch mal ein Zwischen- und Nachspiel, aber sonst liegt der Fokus bei heterosexuellem Paarsex stark auf Penetration, seltsamerweise ohne dabei die Klitoris, den Klitoriskopf mitzustimulieren. Obwohl viele Frauen ihre Vagina selbst als wenig bis gar nicht empfindsam beschreiben. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass weibliche Lust über Jahrhunderte hinweg tabuisiert und unterdrückt wurde. Einige der zugehörigen Mythen halten sich bis heute, etwa dass Frauen nicht so viel Sex brauchen wie Männer oder dass es für Frauen viel komplizierter ist, zum Orgasmus zu kommen.