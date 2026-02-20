Wenn Sie gerne mehr Artikel wie diesen erhalten möchten, abonnieren Sie doch unseren kostenlosen Newsletter:
Digitale Eifersucht»Hinter Micro-Cheating steckt teils eine fast suchtartige Abhängigkeit von äußerer Bestätigung«
Lesezeit: 7 Min.
Herzchen verschicken, »Hot!« kommentieren, heimlich mit dem Ex schreiben: Keine richtige Untreue, aber auch nicht harmlos. Eine Paartherapeutin über den kleinen Betrug mit dem Smartphone und was er über das Selbstwertgefühl aussagt.
Interview von Simone Kamhuber