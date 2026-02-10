E

Er kommuniziert besser als jede Paartherapie.« Applaus, Raunen. Alioun schlägt die Hände vors Gesicht und versteckt sich lachend. Vera und Pia stehen wenige Meter neben ihm und halten Mikrofone in den Händen. Vera: »Männer auf Dating-Apps, ich glaube, jeder hier kennt das … Die sind immer so oberflächlich. Die schreiben nicht zurück, und wenn, dann nur einsilbig. Die wissen nicht, was sie wollen. Irgendwie haben wir doch alle die Schnauze voll davon, oder?« Publikum: »Ja!« Vera: »Genau! Deshalb braucht ihr einen Alioun in eurem Leben. Und wir erklären euch jetzt, warum. Nächste Slide, bitte.« Alioun spreizt die Hände und lugt zwischen den Fingern hindurch auf die Leinwand. Darauf projiziert ein Beamer eine Folie mit einem Foto von ihm, auf dem er mit einer Katze kuschelt. »Hetero – Dirty 30 – Waden aus Stahl – politisch links aktiv – macht dir deine Nägel – ethische Nicht-Monogamie«, steht drum herum geschrieben. Vera: »Wer würde hier nicht mit der Katze tauschen wollen?«