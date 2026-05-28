Die Sprachwissenschaftlerin Eva Lia Wyss hat fast 70.000 Liebesbriefe gesammelt. Hier erzählt sie, was man von historischen Liebeserklärungen für die nächste Liebes-SMS lernen kann. Und warum die KI schöne, aber nicht gute Liebesbriefe schreibt.

SZ-Magazin: Frau Wyss, was ist für Sie ein Liebesbrief?

Eva Lia Wyss: Viel mehr, als man zunächst denkt. Ich fasse darunter nicht nur die pathetischen Bekenntnisse aus der Anfangsphase einer Liebe. Mich interessieren alle Briefe, in denen Paarbeziehungen verhandelt werden. Also auch Krisenbriefe, Bilanzbriefe, Rückholbriefe …