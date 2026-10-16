Mit fast 60 noch mal verliebt sein wie ein Teenager? Das war für unseren Autor nach einer Trennung schwer vorstellbar. Doch dann trifft er diese Frau. Warum er sich erst gegen die neue Liebe wehrte und sie jetzt doch genießen kann.

Sie sagt, es fing an mit einem Augenkontakt auf einem Konzert, auf dem wir durch einen Zufall nebeneinandersaßen. Für mich begann es, als sie mich scheinbar zufällig berührte, zweimal, am Oberarm und am Rücken. Das war drei Wochen später, im April diesen Jahres. Dazwischen lagen noch eine Party und etwas Geplauder auf dem Geburtstag eines gemeinsamen Freundes, unangestrengt, lustig, aber ich hatte anderes im Kopf. Weder hatte ich mich von ihr verabschiedet noch nach ihrer Nummer gefragt.