SZ-Magazin: Das Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz auszuloten, ist ein zentrales Thema in Beziehungen. Warum ist das für Paare so wichtig und doch so schwer?

Judith Gastner: Menschen sind Bindungswesen. Gleichzeitig will jeder sich selbst treu bleiben. Wenn man eine Beziehung eingeht, muss sich das Wir erst formen und stimmig anfühlen: Joggt man lieber mit dem Partner oder allein? Fühlt es sich gut an, wenn der andere beim Treffen mit Freunden mitkommt oder ist einem das nicht so recht? Jedes Paar muss seine individuelle Balance finden. Das Schwierige ist, dass jeder von uns einen biografischen Rucksack mitbringt, in dem ganz unterschiedliche Erfahrungen mit Nähe und Distanz stecken. Hier prallen oft Welten aufeinander.