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Liebe und Beziehung»Viele Langzeit-Singles wollen auf keinen Fall, dass jemand ihre Festung erschüttert«

Lesezeit: 6 Min.

»Menschen sabotieren ihre Dates oder Beziehungen, weil sie gewohnt sind, dass es ihnen nicht so gut geht«
»Menschen sabotieren ihre Dates oder Beziehungen, weil sie gewohnt sind, dass es ihnen nicht so gut geht« Lukasz Wierzbowski / Connected Archives

Wenn es nie zu einer festen Beziehung kommt oder man beim Daten immer einen Haken findet: Die Psychologin Christine Backhaus weiß, wie sich viele Menschen selbst im Weg stehen – und erklärt, mit welchen kleinen Schritten sie der Liebe näherkommen können.

Interview von Stefanie Rüggeberg

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