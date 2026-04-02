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Liebe und Beziehung»Viele Langzeit-Singles wollen auf keinen Fall, dass jemand ihre Festung erschüttert«
Lesezeit: 6 Min.
Wenn es nie zu einer festen Beziehung kommt oder man beim Daten immer einen Haken findet: Die Psychologin Christine Backhaus weiß, wie sich viele Menschen selbst im Weg stehen – und erklärt, mit welchen kleinen Schritten sie der Liebe näherkommen können.
Interview von Stefanie Rüggeberg