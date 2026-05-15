SZ-Magazin: Frau Arnold, Sie sind Expertin für Berührung. Welche Rolle spielt Körperkontakt in einer Beziehung?

Michaela Maria Arnold: Eine grundlegende. Man weiß aus der Forschung, dass Paare, die regelmäßig in körperlichem Kontakt sind, geduldiger miteinander sind und es zu weniger Missverständnissen kommt. Die Stimmung in der Beziehung ist einfach besser. Das Problem ist, dass wir im Alltag häufig im Funktionsmodus sind, dass wir alles abarbeiten. Und dann fällt das, was uns eigentlich guttut, nämlich Berührung und Zärtlichkeit, hinten runter.