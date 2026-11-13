SZ-Magazin: Frau Degen, manchmal wird jemand plötzlich unattraktiv, nur weil er oder sie komisch gelacht hat, die falschen Socken trägt oder zu laut sein Essen kaut. Wie lässt sich so ein »Ick-Moment«, dieses schlagartige abgetörnt sein, psychologisch erklären?

Johanna Degen: »Ick« ist ja nur ein Wort für einen Ekel, der plötzlich auftritt. Den Ekel nehmen wir Psychologen sehr ernst, weil er eine Grenze aufzeigt: Wenn man so einen »Ick« empfindet, läuft wahrscheinlich auf einer anderen Ebene etwas gravierend verkehrt zwischen zwei Menschen.