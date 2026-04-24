SZ-Magazin: Wie heißt es korrekt: Traurednerin oder Hochzeitsrednerin?

Eileen Geibig: Beides ist richtig, aber den Begriff Hochzeitsrednerin habe ich in letzter Zeit häufiger verwendet, weil sich Traurednerin wie Trauerrednerin anhört. Die Leute denken dann womöglich, sie könnten mich auch für Beerdigungen buchen.