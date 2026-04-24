SZ-Magazin: Wie heißt es korrekt: Traurednerin oder Hochzeitsrednerin?
Eileen Geibig: Beides ist richtig, aber den Begriff Hochzeitsrednerin habe ich in letzter Zeit häufiger verwendet, weil sich Traurednerin wie Trauerrednerin anhört. Die Leute denken dann womöglich, sie könnten mich auch für Beerdigungen buchen.
Partnerschaft»Mit der Zeit entwickelt man eine Art Sensor für die Liebe«
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Die Hochzeitsrednerin Eileen Geibig erzählt im Interview, wie man Menschen mit einer Rede zu Tränen rührt, warum sie von den Eltern der Brautpaare am meisten lernt – und woran sie merkt, ob eine Ehe wirklich halten wird.
Interview Lars Reichardt
SZ-Magazin: Wie heißt es korrekt: Traurednerin oder Hochzeitsrednerin?