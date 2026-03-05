E

Es war zwei Tage vor Weihnachten, und es war Sommer. Mein Freund und ich spazierten durch den Botanischen Garten von Sydney. Wir waren zum ersten Mal gemeinsam nach Australien geflogen, in seine Heimat. Es roch nach Eukalyptus, durch die Äste raschelte eine warme Brise, die so salzig schmeckte wie das nahe Meer und endlich den Jetlag löste. An einem Aussichtspunkt blieben wir stehen, schauten auf die Harbour Bridge und das Opera House. Dann trat mein Freund einen Schritt zurück. Er zog eine Schatulle aus der Hosentasche und ging mit einem Bein auf die Knie. Seine Worte waren liebevoll und der Ring aus Gold.