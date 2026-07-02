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Was die Liebe zerstörtSieben Frühwarnzeichen, die jedes Paar kennen sollte

Lesezeit: 4 Min.

Von Lust und Loyalität bis zu den großen Träumen: Es gibt es vieles, was ein Paar aus den Augen verlieren kann.
Von Lust und Loyalität bis zu den großen Träumen: Es gibt es vieles, was ein Paar aus den Augen verlieren kann. Foto: Alexander Coggin / Connected Archives

Beziehungen zerbrechen nicht über Nacht. Psychologinnen und Therapeuten erklären, welche Verhaltensweisen der Liebe schaden – und wie Paare gegensteuern können.

Protokolle von Helena Trevisan

Liebe braucht einen Ort für Träume

»Wenn man seine großen Wünsche nicht mehr teilt, fehlt oft nicht Kommunikation – sondern Vertrauen. Dann erzählt man plötzlich nicht mehr von den Dingen, die einem wirklich wichtig sind: von dem Buch, das man immer schreiben wollte, vom Traum auszuwandern oder davon, dass man früher immer berühmt sein wollte. Gerade diese persönlichen, manchmal auch peinlichen Gedanken behält man lieber für sich, wenn man erlebt hat, dass sie belächelt, abgewertet oder nicht ernst genommen werden. Wenn solche Gespräche immer seltener werden, ist das ein Warnsignal. Mein Mann und ich führen deshalb mindestens einmal im Jahr ein Zwiegespräch mit dem Thema »Nach den Sternen greifen«. Dabei darf sich jeder alles wünschen und erträumen, ohne Realitätsprüfung und ohne Gegenargumente. Solche Gespräche können helfen, diesen Raum füreinander offen zu halten.« Christiane Jurgelucks

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