SZ-Magazin: In ihrem Hit »Someone like you« singt Adele davon, wie sie nach Jahren bei ihrem Ex vor der Tür steht, der mittlerweile verheiratet ist, um ihm zu sagen, dass sie noch an ihm hängt. Warum kann es so schwerfallen, jemanden hinter sich zu lassen?

Dorothea Behrmann: Loslassen ist widernatürlich. Menschen sind auf Bindung und Zugehörigkeit angelegt. Eine Beziehung aufzulösen, gehört zu den schwersten Dingen, die wir im Leben bewerkstelligen müssen. Dabei verabschieden wir uns auch von unseren Wünschen und Vorstellungen für unsere Zukunft: Vielleicht wollten wir mit der Person alt werden, Kinder bekommen oder ein Haus bauen. Wenn wir jemandem noch Jahre später nachhängen, sehnen wir uns oft nicht nur nach dem Menschen selbst, sondern auch nach dem Gefühl, das er in uns ausgelöst hat: für ihn besonders und unersetzlich gewesen zu sein. Oft steckt das Bedürfnis dahinter, das eigene Selbstwertgefühl zu bestätigen.