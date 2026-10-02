Frau Brockhausen, wer eifersüchtig ist, liebt wirklich – so wird es häufig in Reality-Shows wie »Love Island« oder Serien wie »Bridgerton« inszeniert. Ist Eifersucht denn tatsächlich ein Beweis für Liebe?

Berit Brockhausen: Eifersucht ist erstmal schlicht ein innerer Alarm, der schrillt, sobald einem etwas streitig gemacht wird, auf das man Anspruch erhebt. Ich finde es hochproblematisch, wenn furchtbare Eifersuchtstaten wie Stalking, Drohungen und Gewaltverbrechen etwa von Ex-Partnern damit gerechtfertigt werden, sie seien ein Liebesbeweis. Auch die Vorstellung, wenn man sich eifersüchtig fühlt, sei dies ein verlässliches Zeichen dafür, dass man verliebt ist, stimmt nicht. Vielleicht wünscht man sich einfach Aufmerksamkeit, ist verunsichert und daher eifersüchtig. Überhaupt hat Eifersucht nicht zwangsläufig mit romantischer Liebe zu tun, sondern tritt auch unter Geschwistern, Freunden oder Kollegen auf. Dafür braucht es immer ein Dreieck: Anders als bei Neid, wo einer das will, was ein anderer hat, richtet sich Eifersucht gegen jemanden Drittes. Bildlich gesprochen, pisst diese dritte Person an meinen Baum und ich sehe mein Revier bedroht.