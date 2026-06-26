Frau Kratzert, welche Sätze bekommen Sie von Paaren besonders oft zu hören?
Der Klassiker ist: »Wir haben uns auseinandergelebt.« Langzeitpaare klagen oft: »Unsere Leidenschaft ist weg!«, oder: »Die Gefühle sind irgendwie verschwunden.« Ganz typisch ist auch: »Wir sind einfach zu verschieden!« Oder der Vorwurf: »Mein Partner, meine Partnerin hat sich zu stark verändert.« Ich sehe das als gesellschaftlich anerkannte Phrasen: Wenn man eine davon sagt, nicken alle anderen verständnisvoll, als wäre damit eine große Krise oder eine Trennung erklärt. Aber die wenigsten Paare verstehen, was in ihrer Beziehung wirklich schiefläuft.
Liebe und Partnerschaft»Die wenigsten Paare verstehen, was in ihrer Beziehung schiefläuft«
Lesezeit: 7 Min.
»Wir haben uns auseinandergelebt«, »Wir sind einfach zu verschieden«: Solche Sätze hört die Paartherapeutin Petra Kratzert oft, dabei stimmen sie selten. Ein Gespräch über weit verbreitete Beziehungsirrtümer – und was meist wirklich hinter Krisen steckt.
Interview von Dela Kienle
Frau Kratzert, welche Sätze bekommen Sie von Paaren besonders oft zu hören?