»Wir haben uns auseinandergelebt«, »Wir sind einfach zu verschieden«: Solche Sätze hört die Paartherapeutin Petra Kratzert oft – dabei stimmen sie selten. Ein Gespräch über weit verbreitete Beziehungsirrtümer – und was oft wirklich hinter Krisen steckt.

Frau Kratzert, welche Sätze bekommen Sie von Paaren besonders oft zu hören?

Der Klassiker ist: »Wir haben uns auseinandergelebt.« Langzeitpaare klagen oft: »Unsere Leidenschaft ist weg!«, oder: »Die Gefühle sind irgendwie verschwunden.« Ganz typisch ist auch: »Wir sind einfach zu verschieden!« Oder der Vorwurf: »Mein Partner, meine Partnerin hat sich zu stark verändert.« Ich sehe das als gesellschaftlich anerkannte Phrasen: Wenn man eine davon sagt, nicken alle anderen verständnisvoll, als wäre damit eine große Krise oder eine Trennung erklärt. Aber die wenigsten Paare verstehen, was in ihrer Beziehung wirklich schiefläuft.