Zum Hauptinhalt springen

Liebe und Partnerschaft»Die wenigsten Paare verstehen, was in ihrer Beziehung schiefläuft«

Lesezeit: 6 Min.

Foto: Rona Bar & Ofek Avshalom / Connected Archives

»Wir haben uns auseinandergelebt«, »Wir sind einfach zu verschieden«: Solche Sätze hört die Paartherapeutin Petra Kratzert oft – dabei stimmen sie selten. Ein Gespräch über weit verbreitete Beziehungsirrtümer – und was oft wirklich hinter Krisen  steckt.

Interview von Dela Kienle

Frau Kratzert, welche Sätze bekommen Sie von Paaren besonders oft zu hören?
Der Klassiker ist: »Wir haben uns auseinandergelebt.« Langzeitpaare klagen oft: »Unsere Leidenschaft ist weg!«, oder: »Die Gefühle sind irgendwie verschwunden.« Ganz typisch ist auch: »Wir sind einfach zu verschieden!« Oder der Vorwurf: »Mein Partner, meine Partnerin hat sich zu stark verändert.« Ich sehe das als gesellschaftlich anerkannte Phrasen: Wenn man eine davon sagt, nicken alle anderen verständnisvoll, als wäre damit eine große Krise oder eine Trennung erklärt. Aber die wenigsten Paare verstehen, was in ihrer Beziehung wirklich schiefläuft.

Zur Startseite

Mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur Startseite