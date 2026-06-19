Warum fühlen sich Menschen in Beziehungen nicht geliebt und gesehen? Der Paartherapeut Ulrich Wilken sagt: Weil sie sich in Wahrheit nach der bedingungslosen Liebe ihrer Eltern sehnen. Hier erklärt er, wie man Schuldzuweisungen loslässt.

Herr Wilken, wie sieht der klassische Beziehungsstreit aus, der durch Schuld entsteht?

Ulrich Wilken: Die Menschen streiten sich letztlich darum, wer Recht hat oder wer die Welt richtig sieht, aber die Themen sind austauschbar. Darum interessiert mich die partnerschaftliche Kommunikation meistens nur am Rande. Für mich ist Paartherapie eher Einzeltherapie in Gegenwart des Partners oder der Partnerin. Wenn die Partner bemerken, dass ihr Gefühl im Grunde älter ist als die Partnerschaft selbst, wird es interessant. Die meisten Paarprobleme sind eine Reinszenierung uralter Emotionen.