Die Beziehung öffnen – der Gedanke ist für viele Paare so verlockend wie verunsichernd. Welche Regeln braucht es, damit am Ende niemand unglücklich wird? Die Beziehungsforscherin Gesa Mayer erklärt, wie man sein Verlangen nach Neuem anspricht, ohne den anderen zu verletzen und mit Eifersucht umgeht.

Interview von Kathrin Glatzel