Zum Hauptinhalt springen

Liebe und Partnerschaft»Gefühle halten sich nicht immer an Absprachen«

Lesezeit: 8 Min.

Es muss kein Mangel vorliegen, um eine Beziehung zu öffnen: am besten geht es um Bereicherung.
Es muss kein Mangel vorliegen, um eine Beziehung zu öffnen: am besten geht es um Bereicherung. Foto: Getty Images / Hiraman

Die Beziehung öffnen – der Gedanke ist für viele Paare so verlockend wie verunsichernd. Welche Regeln braucht es, damit am Ende niemand unglücklich wird? Die Beziehungsforscherin Gesa Mayer erklärt, wie man sein Verlangen nach Neuem anspricht, ohne den anderen zu verletzen und mit Eifersucht umgeht.

Interview von Kathrin Glatzel

W

Wenn Sie gerne mehr Artikel wie diesen erhalten möchten, abonnieren Sie doch unseren kostenlosen Newsletter »Alles Liebe«:

Zur Startseite

Mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur Startseite