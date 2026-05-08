SZ-Magazin: Herr Hegmann, kann man jede Beziehung retten?

Eric Hegmann: Das würde ich gern mit einer Gegenfrage beantworten: Was heißt retten – und wen rette ich dabei? Mein Ziel in der Paartherapie ist es, Menschen darin zu unterstützen, wieder mehr Zufriedenheit zu erleben. In dem Sinne geht es also nicht darum, eine Beziehung zu retten, sondern die Zufriedenheit der Personen darin. Die Dauer einer Beziehung sagt nichts über ihre Qualität aus. Es gibt Paare, die sich lieben und einander trotzdem nicht guttun. Manche Beziehungen sollten besser enden, damit etwas Neues beginnen kann.