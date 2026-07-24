Viele Beziehungen zerbrechen an ständigen Nörgeleien im Alltag. Wie wäre es, stattdessen allen Ärger aufzuschreiben und sich einmal die Woche auszusprechen? Unsere Autorin und ihr Mann haben es probiert.

Seit fünf Jahren teilen mein Mann und ich unser Leben. Inzwischen gehören dazu zwei Kinder, ein Haus mit Garten und drei Katzen. Streit und Diskussionen entstehen dabei zwangsläufig: wer öfter am Wickeltisch stand, warum der Müll wieder nicht rausgebracht wurde, wieso der Termin beim Kinderarzt noch nicht steht und wessen Socken überall rumliegen. Es ist dieser kleine, aber auf Dauer zermürbende Ärger über den anderen, der einen durch den Tag begleitet und als Gefühl bleibt, selbst wenn der eigentliche Anlass längst vorbei ist.