SZ-Magazin: Neurodivergenz und ADHS: Diese Begriffe sind in den vergangenen Jahren allgegenwärtig, man hat fast den Eindruck, sie sind ein Modethema. Es kommt ja im Alltag vor, dass jemand spöttisch sagt: »Ich bin grad so nervös, ich glaube, ich habe ADHS.« Was hat sich da in der öffentlichen Wahrnehmung verändert?

Rosalie Weigand: Ein wesentlicher Grund ist, dass tatsächlich mehr Diagnosen gestellt werden – was häufig verwechselt wird mit: Jetzt haben das plötzlich alle. Das ist ein Denkfehler. Nur weil es bei mehr Leuten festgestellt wird, heißt das nicht, dass sie das vorher nicht hatten. Es lief einfach unter dem Radar. Dazu kommt Social Media: Fachpersonen äußern sich dort, aber auch Betroffene. Das ist gut, weil diese Perspektive gebraucht wird. Aber es erzeugt natürlich ein Gefühl von Omnipräsenz.