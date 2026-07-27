Alle wollen rasch ans Ziel kommen. Aber lohnt es sich, schneller und länger am Stück zu fahren? Der Psychologe Ralf Rieser im Interview über die größten Irrtümer im Urlaubsverkehr.

Herr Rieser, gerade zu Beginn der Ferien wollen viele Autofahrerinnen und Autofahrer auf der linken Spur jede Minute herausfahren. Wie viel Zeit gewinnt man denn damit?

Tatsächlich sind es nur wenige Minuten, ich würde sagen, bei zwei bis drei Stunden Fahrzeit oder einer Strecke von 300 Kilometern maximal zehn Minuten. Ich stelle mal eine Rechnung auf: Wenn Sie 180 km/h statt beispielsweise 120 km/h fahren, klingt das erstmal wie ein riesiger Unterschied.