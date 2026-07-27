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Urlaubsverkehr»Wer erst Pause macht, wenn er die Müdigkeit spürt, hat schon zu lange gewartet«

Lesezeit: 7 Min.

Wenn die Kinder schlafen, kann das sehr erholsam sein. Wenn auch den Eltern  die Augen zufallen, wird es gefährlich
Wenn die Kinder schlafen, kann das sehr erholsam sein. Wenn auch den Eltern  die Augen zufallen, wird es gefährlich Foto: Mint Girl Productions/Getty Images

Alle wollen rasch ans Ziel kommen. Aber lohnt es sich, schneller und länger am Stück zu fahren? Der Psychologe Ralf Rieser im Interview über die größten Irrtümer im Urlaubsverkehr.

Interview von Merle Hubert

Herr Rieser, gerade zu Beginn der Ferien wollen viele Autofahrerinnen und Autofahrer auf der linken Spur jede Minute herausfahren. Wie viel Zeit gewinnt man denn damit?
Tatsächlich sind es nur wenige Minuten, ich würde sagen, bei zwei bis drei Stunden Fahrzeit oder einer Strecke von 300 Kilometern maximal zehn Minuten. Ich stelle mal eine Rechnung auf: Wenn Sie 180 km/h statt beispielsweise 120 km/h fahren, klingt das erstmal wie ein riesiger Unterschied.

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