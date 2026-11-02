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MediennutzungAlles, was Eltern über Kinder und Smartphones wissen müssen

Lesezeit: 8 Min.

Foto: Getty Images/Westend61

In vielen Familien gibt es Streit über die Handynutzung. Im Interview erklärt die Medienpädagogin Iren Schulz, wie Eltern ihre Kinder auch ohne Spezialwissen sicher durch die digitale Welt begleiten und nach welcher Formel man die Bildschirmzeit festlegen sollte.

Interview von Dela Kienle

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