SZ-Magazin: Herr Pelzer, sind Sie eher ordnungsliebend oder chaotisch?
Andreas Pelzer: Absolut ordnungsliebend. Aber auch weil ich die Vorteile darin sehe.
Ordnung im Alltag»Unordnung zu beseitigen, erfordert mehr Arbeit, als sie gar nicht erst entstehen zu lassen«
Gerade jetzt zu Beginn des Frühlings wünschen sich viele Menschen weniger Chaos zu Hause. Wie gelingt das? Der Psychiater Andreas Pelzer erklärt, wie Aufräumen und Psyche zusammenhängen und wie schon Kinder mit ein paar Tricks Ordnung lernen.
Interview von Sude Sarac
