SZ-Magazin: Frau Danco, was sind nach Ihrer Erfahrung die häufigsten Gründe für Erbstreitigkeiten unter Geschwistern?
Anne Danco: Man denkt sofort an Streitigkeiten um das Vermögen. Tatsächlich ist Geld oft der Anlass – aber selten der Kern des Konflikts.
Nachlass»Eine Vorsorgevollmacht braucht eigentlich jeder ab 18«
Lesezeit: 6 Min.
Niemand möchte, dass sich die Kinder später ums Erbe streiten müssen. Aber wie macht man es besser? Anne Danco ist Rechtsanwältin, berät seit Jahren Menschen bei der Nachlassvorsorge und weiß: Es geht meist nur scheinbar ums Geld – hinter den meisten Erbstreitigkeiten steckt etwas anderes.
Interview von Merle Hubert
SZ-Magazin: Frau Danco, was sind nach Ihrer Erfahrung die häufigsten Gründe für Erbstreitigkeiten unter Geschwistern?