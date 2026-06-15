Niemand möchte, dass sich die Kinder später ums Erbe streiten müssen. Aber wie macht man es besser? Anne Danco ist Rechtsanwältin, berät seit Jahren Menschen bei der Nachlassvorsorge und weiß: Es geht meist nur scheinbar ums Geld – hinter den meisten Erbstreitigkeiten steckt etwas anderes.

Interview von Merle Hubert