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Nachlass»Eine Vorsorgevollmacht braucht eigentlich jeder ab 18«

Lesezeit: 6 Min.

Testament, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht – einige wichtige Dokumente gehören in jede Nachlassmappe.
Testament, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht – einige wichtige Dokumente gehören in jede Nachlassmappe. Foto: Moyo Studio / Getty Images

Niemand möchte, dass sich die Kinder später ums Erbe streiten müssen. Aber wie macht man es besser? Anne Danco ist Rechtsanwältin, berät seit Jahren Menschen bei der Nachlassvorsorge und weiß: Es geht meist nur scheinbar ums Geld – hinter den meisten Erbstreitigkeiten steckt etwas anderes.

Interview von Merle Hubert

SZ-Magazin: Frau Danco, was sind nach Ihrer Erfahrung die häufigsten Gründe für Erbstreitigkeiten unter Geschwistern?
Anne Danco: Man denkt sofort an Streitigkeiten um das Vermögen. Tatsächlich ist Geld oft der Anlass – aber selten der Kern des Konflikts.

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