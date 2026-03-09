Im Schnitt produziert jede und jeder Deutsche 452 Kilo Hausmüll pro Jahr. Damit möglichst viel davon umweltschonend wiederverwertet werden kann, wird diese enorme Abfallmenge akribisch auf verschiedene Tonnen und Container verteilt – soweit zumindest die Theorie. Tatsächlich ist es aber so, dass ein Großteil des Inhalts der Restmülltonne – fast 70 Prozent – dort eigentlich nicht hingehört. Viele Wertstoffe gehen verloren, weil sie falsch entsorgt werden. Gleichzeitig kursieren viele ungelöste Müllfragen, die in Familie und Partnerschaft regelmäßig Diskussionen auslösen: Muss ich den Joghurtbecher spülen? Gehört die blaue Flasche ins Grün- oder ins Braunglas? Und wie war das nochmal mit dem Bioplastiktüten? Wir haben die häufigsten Müllmythen und Irrtümer gesammelt und mit Fachleuten geklärt.
Joghurtbecher spülen, bevor sie in den Gelben Sack kommen? Flaschendeckel abschrauben oder dranlassen? Und was ist mit Pizzakartons, Taschentüchern, Kassenbons? Mit der Hilfe von Fachleuten haben wir zwölf große Müllmythen ein für allemal geklärt.
Von Felix Reek
