I

Im Schnitt produziert jede und jeder Deutsche 452 Kilo Hausmüll pro Jahr. Damit möglichst viel davon umweltschonend wiederverwertet werden kann, wird diese enorme Abfallmenge akribisch auf verschiedene Tonnen und Container verteilt – soweit zumindest die Theorie. Tatsächlich ist es aber so, dass ein Großteil des Inhalts der Restmülltonne – fast 70 Prozent – dort eigentlich nicht hingehört. Viele Wertstoffe gehen verloren, weil sie falsch entsorgt werden. Gleichzeitig kursieren viele ungelöste Müllfragen, die in Familie und Partnerschaft regelmäßig Diskussionen auslösen: Muss ich den Joghurtbecher spülen? Gehört die blaue Flasche ins Grün- oder ins Braunglas? Und wie war das nochmal mit dem Bioplastiktüten? Wir haben die häufigsten Müllmythen und Irrtümer gesammelt und mit Fachleuten geklärt.