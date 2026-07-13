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BücherWie schaffe ich es, wieder mehr zu lesen?

Lesezeit: 6 Min.

Glücksfall: Wenn die Kinder gerne lesen (oder zumindest gerne Bücher anschauen), können auch die Eltern leichter zum Buch greifen.
Glücksfall: Wenn die Kinder gerne lesen (oder zumindest gerne Bücher anschauen), können auch die Eltern leichter zum Buch greifen. Foto: Tom Huber / Connected Archives

Keine Konzentration, zu viel im Kopf, und ständig vibriert das Smartphone: Es gibt viele Gründe, warum Menschen weniger lesen. Aber wie geht es besser? Hier erzählen elf Menschen, von der Schülerin bis zur Bundesbildungsministerin, wie sie wieder mehr Zeit zum Lesen finden – und konzentriert dabei bleiben.

Protokolle von Jonas Junack

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