Folge 140: Die Würfel

War es in der Tränenwüste? Auf der Insel der Purpurnen Städte? Wo genau ich diese Würfel das erste Mal warf, habe ich längst vergessen – aber nicht die Welt, in der es geschah: im Universum von Sturmbringer, wo ein verderbtes Volk von Dämonenbeschwörern und Drachenreitern seinem Aussterben entgegen dämmert, es Städte mit schreienden Statuen gibt, kochende Ozeane, geflügelte Menschen, ewige Helden. Diese Würfel – ein W6 und ein W8, wie sechs- und achtseitige Würfel im Sprech von Rollenspielen heißen – dienten damals simplen Dingen, wie den Schaden einer Waffe zu bestimmen, einer Streitaxt zum Beispiel. Rollenspiele sind eine Art Gesellschaftsspiel in Gedanken: Eine Gruppe Menschen schlüpft allein dank ihrer Vorstellungskraft in die Rolle fantastischer Wesen in fantastischen Welten. Die Spielregeln dabei nutzen Würfel, um zu bestimmen, ob eine Aktion glückt oder scheitert. Schnell entwickelten sich die Rollenspiele der Gruppe, in der ich damals anfing, weiter – diese Würfel steuerten nun Raumschiffe durch die Spinwärts-Marken, schossen im Sprawl von Seattle auf Straßen-Samurai mit Augen aus Chrom, jagten im Karneval von Middenheim geheimnisvolle Kultisten, die Tzeentch die Treue hielten, dem Wandler der Wege, hinterhältigster der Chaosgötter. Es ist seltsam: Es gibt nichts – keinen Sport, kein Hobby, keine Arbeit –, was ich im Leben schon länger mache als Rollenspielen. Mit manchen Menschen meiner Rollenspiel-Gruppe spiele ich seit fast 40 Jahren. Und diese Würfel waren immer dabei. Roland Schulz