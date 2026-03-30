Das Grundprinzip des Kompostierens ist einfach: Man schmeißt Gartenabfälle auf einen Haufen, wo diese dann mit der Zeit verrotten und zu Komposterde werden, die man anschließend wieder im Garten verteilt. Dieser Prozess hat viele Vorteile, zum Beispiel dass Komposterde voller wertvoller Nährstoffe steckt und dass man sich, wenn man selbst kompostiert, die Mühe sparen kann, die im eigenen Garten anfallenden Pflanzenabfälle zum Wertstoffhof oder zur Kompostanlage zu fahren. Doch was in der Theorie ganz einfach ist, kann in der Praxis leicht schiefgehen, wie auch die beiden Fachleute wissen, die wir befragt haben: die Gartenbauingenieurin und Autorin Agnes Pahler und den Gartenbautechniker Gottfried Röll von der Bayerischen Gartenakademie. Aus unserem großen Kompost-FAQ erfahren Anfänger alles, was man über das Kompostieren wissen muss, doch auch für erfahrene Privatgärnerinnern und -gärtner dürfte noch viel Neues darin stecken.