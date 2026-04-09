SZ-Magazin Frau Bonasera, der Titel Ihrer Doktorarbeit in Oxford lautet: »Warum schafft es die Klimagerechtigkeitsbewegung bisher nicht, ihre Ziele durchzusetzen?« Ja, warum nicht?
Lea Bonasera: Ich bin noch mittendrin.
Klimaaktivismus»Ein ›Like‹ bringt keine Klimawende«
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Die Klimaaktivistin Lea Bonasera hat die »Letzte Generation« mitbegründet und mit einem Hungerstreik ein Gespräch mit Olaf Scholz erwirkt. Für wirksamen Protest, sagt sie, gäbe sie sogar ihr Leben. Ein Gespräch über Wut, Hoffnung und die Frage, wie man Menschen überzeugt.
Interview von Lara Fritzsche
SZ-Magazin Frau Bonasera, der Titel Ihrer Doktorarbeit in Oxford lautet: »Warum schafft es die Klimagerechtigkeitsbewegung bisher nicht, ihre Ziele durchzusetzen?« Ja, warum nicht?