Zum Hauptinhalt springen

Klimaaktivismus»Ein ›Like‹ bringt keine Klimawende«

Lesezeit: 11 Min.

Lea Bonasera, 28 Jahre alt, wohnt in Berlin und promoviert in Oxford. Die Strecke legt sie mit dem Zug zurück.
Lea Bonasera, 28 Jahre alt, wohnt in Berlin und promoviert in Oxford. Die Strecke legt sie mit dem Zug zurück. Foto: Paulina Hildesheim

Die Klimaaktivistin Lea Bonasera hat die »Letzte Generation« mitbegründet und mit einem Hungerstreik ein Gespräch mit Olaf Scholz erwirkt. Für wirksamen Protest, sagt sie, gäbe sie sogar ihr Leben. Ein Gespräch über Wut, Hoffnung und die Frage, wie man Menschen überzeugt.

Interview von Lara Fritzsche

SZ-Magazin Frau Bonasera, der Titel Ihrer Doktorarbeit in Oxford lautet: »Warum schafft es die Klimagerechtigkeitsbewegung bisher nicht, ihre Ziele durchzusetzen?« Ja, warum nicht?
Lea Bonasera: Ich bin noch mittendrin.

Zur Startseite

Mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur Startseite