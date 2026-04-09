Die Klimaaktivistin Lea Bonasera hat die »Letzte Generation« mitbegründet und mit einem Hungerstreik ein Gespräch mit Olaf Scholz erwirkt. Für wirksamen Protest, sagt sie, gäbe sie sogar ihr Leben. Ein Gespräch über Wut, Hoffnung und die Frage, wie man Menschen überzeugt.

Interview von Lara Fritzsche