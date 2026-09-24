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Als wir einzogen, war da diese Leere. Sieben Quadratmeter besenreine Leere. Wie die meisten Keller in großstädtischen Mehrfamilien­häusern war auch unserer einmal ein freier Holzlattenverschlag. Licht schien durch die Oberlichtfenster hinein und umspielte den Staub in der Luft. Der Keller erschien uns damals – ebenso wie die Wohnung darüber – als eine weiße Leinwand. Ein verheißungsvoller Raum, den man nun befüllen durfte mit dem eigenen Leben und allem, was dazugehört. Die vollgestopften Kellerabteile links und rechts waren uns da noch keine Mahnung. Was soll hier schon runter? Wir besaßen ja kaum etwas. Jetzt, zwanzig Jahre später, kann ich sagen: Das Leben hat ganze Arbeit geleistet.