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AusmistenKapitulation vor dem eigenen Keller

Aus Heft 39/26

Lesezeit: 6 Min.

Irre praktisch, diese Rohre an der Kellerdecke! Was man da alles reinklemmen kann!
Irre praktisch, diese Rohre an der Kellerdecke! Was man da alles reinklemmen kann!
Fotos: Constantinis / Getty Images

Was man im Keller aufbewahrt, sind selten Dinge, die man noch braucht. Warum kann man sich trotzdem so schwer von dem ganzen Zeug da unten trennen?

Von Thomas Bärnthaler

A

Als wir einzogen, war da diese Leere. Sieben Quadratmeter besenreine Leere. Wie die meisten Keller in großstädtischen Mehrfamilien­häusern war auch unserer einmal ein freier Holzlattenverschlag. Licht schien durch die Oberlichtfenster hinein und umspielte den Staub in der Luft. Der Keller erschien uns damals – ebenso wie die Wohnung darüber – als eine weiße Leinwand. Ein verheißungsvoller Raum, den man nun befüllen durfte mit dem eigenen Leben und allem, was dazugehört. Die vollgestopften Kellerabteile links und rechts waren uns da noch keine Mahnung. Was soll hier schon runter? Wir besaßen ja kaum etwas. Jetzt, zwanzig Jahre später, kann ich sagen: Das Leben hat ganze Arbeit geleistet.

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