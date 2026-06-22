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Arbeitswelt»Im Homeoffice arbeiten die Leute länger als im Büro«

Lesezeit: 9 Min.

Das Homeoffice hat viele Vorteile für Beschäftigte. Die Ausstattung mit Büromobiliar ist am regulären Arbeitsplatz allerdings oft besser.
Das Homeoffice hat viele Vorteile für Beschäftigte. Die Ausstattung mit Büromobiliar ist am regulären Arbeitsplatz allerdings oft besser. Maskot; Maskot/Getty Images/Getty Images

Viele Vorgesetzte würden Homeoffice am liebsten wieder abschaffen. Das wäre ein Fehler, sagt Wissenschaftler Florian Kunze und erklärt, was passiert, wenn Firmen Beschäftigte mit Zwang zurückholen – und wie man als Arbeitnehmer von zu Hause aus geschickt agiert.

Interview von Jakob Schrenk

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