Viele Vorgesetzte würden Homeoffice am liebsten wieder abschaffen. Das wäre ein Fehler, sagt Wissenschaftler Florian Kunze und erklärt, was passiert, wenn Firmen Beschäftigte mit Zwang zurückholen – und wie man als Arbeitnehmer von zu Hause aus geschickt agiert.

Interview von Jakob Schrenk