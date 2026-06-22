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Arbeitswelt»Im Homeoffice arbeiten die Leute länger als im Büro«
Lesezeit: 9 Min.
Viele Vorgesetzte würden Homeoffice am liebsten wieder abschaffen. Das wäre ein Fehler, sagt Wissenschaftler Florian Kunze und erklärt, was passiert, wenn Firmen Beschäftigte mit Zwang zurückholen – und wie man als Arbeitnehmer von zu Hause aus geschickt agiert.
Interview von Jakob Schrenk