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Freundschaft»Bis man beste Freunde wird, braucht es mehr als 200 Stunden«

Lesezeit: 7 Min.

Eine gute Freundschaft muss nicht immer aus tiefen Gesprächen bestehen. Gemeinsame Aktivitäten gehören genauso dazu, wie manchmal albern zu sein.
Eine gute Freundschaft muss nicht immer aus tiefen Gesprächen bestehen. Gemeinsame Aktivitäten gehören genauso dazu, wie manchmal albern zu sein. Foto: Evelyn Dragan / Connected Archives

Warum fällt es Erwachsenen so schwer, neue Freunde zu finden? Und wie hält man alte Freundschaften lebendig? Die Forscherin Erika Alleweldt erklärt, was gute Freundschaften ausmacht und warum sich Männer- und Frauenfreundschaften so stark unterscheiden.

Interview von Lea Beldiman

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