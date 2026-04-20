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Freundschaft»Bis man beste Freunde wird, braucht es mehr als 200 Stunden«
Lesezeit: 7 Min.
Warum fällt es Erwachsenen so schwer, neue Freunde zu finden? Und wie hält man alte Freundschaften lebendig? Die Forscherin Erika Alleweldt erklärt, was gute Freundschaften ausmacht und warum sich Männer- und Frauenfreundschaften so stark unterscheiden.
Interview von Lea Beldiman