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Carolin Kebekus Interview»Auf das Bild der perfekten Mutter muss man mit dem Hammer draufhauen«

Lesezeit: 11 Min.

Wenn Carolin Kebekus früher gefragt wurde, wie sie alles schafft, hat sie nur gesagt: »Tja, ich bin halt eine coole Sau.« Dann wurde sie Mutter.
Wenn Carolin Kebekus früher gefragt wurde, wie sie alles schafft, hat sie nur gesagt: »Tja, ich bin halt eine coole Sau.« Dann wurde sie Mutter.
Foto: Marvin Ruppert

Carolin Kebekus schrieb ihr Programm im Wochenbett und ging vom Stillen direkt auf die Bühne. Ein Gespräch über Elternsex, ihre Angst, als »nur noch Mama« abgestempelt zu werden – und den Preis, den eine Frau bezahlt, die alles will.

Interview von Daniela Gassmann

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Die Freundin am Steuer, die dumme Blondine, die dicke Mama: Frauen waren in der deutschen Comedy lange vor allem Material für Witze. Wie sich das verändert hat, zeigt sich an Carolin Kebekus. Seit sie 2023 mit Babybauch auftrat, steht sie für einen neuen Mutterhumor – von Müttern über Mütter für Mütter (und den Rest der Welt). Ihre Gags handeln von allem, was lange als igitt-weiblich oder tabu galt, bis hin zum Dammriss. Aber wie viel kann Komik gegen Klischees ausrichten? Und hatte sie keine Angst, einen Teil ihres Publikums zu verlieren? Darüber wollen wir per Videotelefonat sprechen.

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