Wie schön muss es sein, ein Auto zu lieben? Der Gedanke drängt sich auf, wenn man die Bilder des Fotografen Matteo Ferrari betrachtet. Ferrari, nicht verwandt mit den Besitzern der berühmten Sportwagenfirma, hat für seinen Bildband Automotive Monogamy Menschen ausfindig gemacht, die seit Jahrzehnten jeweils demselben Fahrzeug treu sind. Gemeinsam mit ihnen stellte er alte Fotografien nach, die sie neben ihrem jeweiligen Auto zeigen. Man sieht: Die Besitzer haben sich stärker verändert als ihre Fahrzeuge.
Menschen und ihre AutosAutobiografie
Aus Heft 38/26
Lesezeit: 2 Min.
Der Fotograf Matteo Ferrari porträtiert Menschen, die seit Jahrzehnten demselben Wagen treu geblieben sind – und macht so die kuriose Beziehung von Mensch und Maschine sichtbar.
Text von Jakob Schrenk, Fotos und Bildtexte von Matteo Ferrari
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