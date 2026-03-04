Auswandern nach Spanien»Wir fühlen uns, als wären wir in die Zukunft gezogen«

A

An einem grauen Novembertag des Pandemie-Jahres 2020 drängen mein Mann und ich uns schlecht gelaunt in unserer Berliner Wohnung um den Esstisch, der jetzt Homeoffice heißt. Wir nörgeln ein bisschen, wir träumen ein bisschen. Und stellen fest: Wenn wir jetzt nur noch zu Hause arbeiten, könnten wir doch auch woanders leben. Wir beschließen, es wie die anderen jungen Familien zu machen und in die Nähe der eigenen Eltern zu ziehen. In meine Heimatstadt, von der ich mal so dringend wegwollte. Die Mietpreise in München verderben uns dann aber schneller die Lust auf einen Neustart, als wir uns schönreden können, dass »urban an der S-Bahn-Stammstrecke gelegen« genau das Richtige für uns wäre.