Eine Altbauwohnung in Frankfurt am Main. Jugendstil, schwere Holzmöbel. Hier lebt Eva Szepesi, 93, allein, seit ihr Mann 1993 gestorben ist. Im Schlafzimmer steht ein Trampolin mit Haltestange. Das hatte sie sich zum 90. Geburtstag gewünscht. Eva Umlauf, 83, ist mit dem Zug aus München gekommen. Dort arbeitet sie noch als Psychotherapeutin. Sie ist die amtierende Präsidentin des Internationalen Auschwitz Komitees. Was diese beiden Frauen verbindet, lässt sich in einer Zahl fassen: Von geschätzten 232 000 Kindern, die nach Auschwitz deportiert wurden, haben nur etwa 400 überlebt. Zu ihnen gehören Szepesi, gebürtige Ungarin, bei der Ankunft im Lager war sie zwölf Jahre alt. Und Umlauf, geboren in Nováky in der Slowakei, sie war damals zwei. Szepesi war im Krieg mit ihrer Tante von Ungarn in die Slowakei geflohen, die Mutter wollte mit dem Bruder nachkommen. Die Nationalsozialisten fanden das Versteck. Eva Szepesi wurde deportiert – ohne Begleitung. Eva Umlauf kam mit ihrer schwangeren Mutter in Auschwitz an. Sie gilt als eine der jüngsten Überlebenden. Seit zehn Jahren sind die beiden jüdischen Frauen miteinander befreundet. Zur Begrüßung umarmen sie sich innig.