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Aufräumen unf AusmistenWeg damit!

Lesezeit: 5 Min.

Ob groß, mittel oder klein – überflüssige Gegenstände können ganz unterschiedliche Formate haben. Wegwerfen darf man sie alle.
Ob groß, mittel oder klein – überflüssige Gegenstände können ganz unterschiedliche Formate haben. Wegwerfen darf man sie alle.
Foto: Thomas Nondh Jansen / Connected Archives

Der moderne Mensch hat die Angewohnheit, überflüssiges Zeug anzuhäufen, bis Schränke und Regale überquellen. Deshalb sind hier 49 Dinge, die wahrscheinlich auch in Ihrer Wohnung herumliegen und die Sie heute noch wegschmeißen können.

Von Johannes Waechter

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