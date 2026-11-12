Alicja Kwade zählt zu den erfolgreichsten Künstlerinnen weltweit. Im großen Interview spricht sie über das Urgefühl des Zweifels, das ihrer Kunst zugrunde liegt, und über den Gabelstaplerführerschein, der bei ihrem Schaffen oft hilfreich ist.

Alicja Kwade, geboren 1979 in Katowice (Polen), zählt zu den bedeutenden Künstlerinnen der Gegenwart. Als Bildhauerin und Installationskünstlerin spielt Kwade immer wieder teils humorvoll, teils mit existenziellem Ernst mit der Wahrnehmung von Zeit, Raum und Materie. Kwade lebt mit dem Künstler Gregor Hildebrandt und dem gemeinsamen sechsjährigen Sohn Horatio in Berlin.

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Es ist nicht leicht, einen Termin mit Alicja Kwade zu bekommen. Allein in den vergangenen vier Wochen war sie in Japan, Brasilien, New York und Paris. Dazwischen aber schaut sie immer wieder in ihrem Berliner Atelier vorbei, in dem auch gearbeitet wird, wenn die Chefin unterwegs ist. Auch heute wimmelt es von Menschen: Die einen sitzen vor Rechnern, andere pinnen Uhrenzeiger auf Leinwände, wieder andere flexen, schleifen, fräsen. Dazwischen: Gabelstapler, Hubwagen, Schutzhelme – in der Ecke einer Lagerhalle stehen riesige Transportkisten mit der Aufschrift: »New York«. Dann vibriert das Handy von Kwades Assistentin: Der Reporter könne kommen. Kwade wartet im unscheinbarsten Zimmer des Ateliers, normalerweise zieht sie sich hierher zum Nachdenken zurück.