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Achtung, hier kommt eine Triggerwarnung: Ich liebe Happy Ends! Das ist nicht ironisch gemeint. Es gibt natürlich Menschen, die Happy Ends als Guilty Pleasure konsumieren wie einen Joint oder ein Stück Schokolade, zum Runterkommen nach einem harten Tag. Ich glaube aber, dass diese Geschichten essenziell sind, für mich, für alle. Der Freispruch für den Unschuldigen in letzter Minute oder die Geschäftsidee, die endlich aufgeht, der Kar­riere-Jackpot. Und natürlich sollen zwei Menschen, die sich lieben, am Ende zusammenfinden und Hochzeit feiern, und die Glocken sollen läuten, hell und laut, sodass es jeder hört. Ich erwähne das zu Beginn, falls hier Menschen mitlesen, die glauben, dass anspruchsvoller Kunstgenuss nur mit Weltschmerz und schlechter Laune möglich sei. Für die wird’s jetzt schmerzhaft (aber schön).