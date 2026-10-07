Ich fühle mich nicht hundertprozentig wohl bei dem folgenden Geständnis, denn auf den ersten Blick komme ich wahrscheinlich komplett unsympathisch rüber. Aber bitte haben Sie kurz Nachsicht, ich erkläre dann schon noch genauer, was ich meine. Also: Ich hasse Gruppengeschenke. Ehrlich. Gruppen­geschenke sind das Nervigste, was der Menschheit seit der Erfindung des Geburtstags eingefallen ist.

Die Einladung einer Freundin rückt näher oder der Geburtstag eines Kollegen, und mit Garantie kommt kurz vorher irgendwer daher, gern per Rundmail, und fragt: »Hey, Leute, wollen wir nicht alle gemeinsam was Schönes schenken?« Der Grundgedanke ist nicht verkehrt. Er hat nur zwei Haken: a) »gemeinsam«, b) »was Schönes«. Mittlerweile zucke ich schon zusammen, wenn ich nur die Frage lese, weil ich weiß, jetzt folgen Tage voller Mails und Handynachrichten, endlose Diskussionen, die Zahl der Beteiligten wächst von fünf auf zehn auf 15, es wird immer chaotischer, jeder hat eine Meinung, jeder will was anderes oder, genauer gesagt, jeder will irgendwas gerade nicht, was der andere wollte. Und wer soll das alles am Ende unter einen Hut kriegen und im letzten Moment das Geschenk besorgen? Aus irgend­einem Grund immer ich.

Vor ein paar Monaten, der runde Geburtstag eines Freundes. Ein passendes Geschenk hatte ich schon ausgesucht, aber jeden Tag kamen mehr Mitschenkende dazu, manche erst wenige Stunden vor dem Beginn der Feier, hoppla, hab noch nichts, darf ich auch? Der Preis des Geschenks ließ sich nicht mehr ändern, also war das Verhältnis der Anzahl der Schenkenden zur Summe … nun, sagen wir, so richtig großzügig wirkten wir am Ende nicht.

Eine Whatsapp-Gruppe? Ein freundliches Angebot an alle, die keine Idee haben und keine Zeit, selbst was zu organisieren.

Aus dieser Erfahrung dann ein neuer Ansatz beim Geburtstag einer Freundin: Weil wir wissen, dass es sowieso wieder auf das unvermeidliche Gruppengeschenk rauslaufen würde, setzen zwei Freunde und ich uns rechtzeitig zur Beratung zusammen. Wir sammeln Ideen, einigen uns auf eine Mischung aus Geschenken und Gutscheinen. Je nachdem, wie viele mitschenken wollen, ließe sich das Geschenk leicht nach oben skalieren, mehr Geld, größerer Gutschein. Mit dieser vermeintlich simplen Idee eröffnen wir eine Whatsapp-Gruppe (dümmste Idee ever!) und laden viele weitere Freunde und Bekannte ein. Ein freundliches Angebot an alle, die keine Idee haben und keine Zeit, selbst was zu organisieren.

Keine zwei Tage später war die Gruppe zum dauerverstopften Diskussionsforum geworden. »Ich fände aber besser, wenn wir …« – »Bei dem Geschenk sehe ich das Problem, dass …« – »Könnten wir nicht lieber …« Eine Teilnehmerin fand ihre eigene Idee so viel besser, dass sie kaltschnäuzig begann, innerhalb dieser Gruppe ein zweites Geschenk zu organisieren. Manche Freunde, die zwischen den Stühlen standen, zahlten bei beiden Geschenken mit, um mit nie­mandem Ärger zu kriegen. Wieder andere schrieben mir privat, sie müssten jetzt leider aussteigen, weil sie nicht so viel zahlen könnten, wie da jetzt durch zusätzliche Geschenke gefordert sei.

Statt Chaos bei der Gruppenschenkerei zu vermeiden, hatte ich die Büchse der Pandora geöffnet: Am Ende ging es nicht mehr um meine Freundin, die einfach alles Liebe und Beste der Welt zu ihrem Geburtstag verdient hat, sondern um individuelle Geschmäcker, Bedürfnisse und Empfindungen.

Ein Gutschein bedeutet so gut wie immer, dass die Schenkenden die Ideenfindung an die Beschenkten abschieben

Und weil das Stichwort jetzt schon gefallen ist: Gutscheine, auch wenn ich sie selbst oft verschenkt habe, sind die Pest. Eine Idee, die immer aus der Not geboren ist, dass zu viele Mitschenkende nicht genug über das Geburtstagskind wissen. Das gilt besonders für Bürogeschenke. Der Kollege X wird vierzig? Irgendwie hat niemand so richtig Ahnung, was der mag, also liegen wir mit einem Restaurant-Gutschein sicher richtig. Oder die Kollegin Y, die fährt doch gern Fahrrad, schenken wir ihr einen Gutschein für ein Sportgeschäft. Irgendwas wird sie da schon finden. Mit anderen Worten: Soll sie sich selbst den Kopf über ihr Geschenk zerbrechen. Ein Gutschein bedeutet so gut wie immer, dass die Schenkenden die Ideen­findung an die Beschenkten abschieben. Ist das der Sinn eines Geschenks?

Traurig ist auch, dass viele dieser Gutscheine nie zu irgendwas führen. Ein Freund erzählte mir, dass seine Frau und er vor Jahren zur Hochzeit einen Gutschein für einen Fallschirmsprung bekamen. Weil sie sich das beide nicht trauten, schoben sie es vor sich her – und entsorgten nach ein paar Jahren den verfallenen Gutschein mit schlechtem Gewissen.

Und ja, ich gebe zu, auch ich selbst fühle mich durch Gruppengeschenke oft unter Druck gesetzt. Weil sie einem fast immer Arbeit machen statt Freude. Zu meinem Dreißigsten habe ich von Freunden einen Zuschuss zum Führerschein bekommen. Wirklich lieb. Aber danach musste ich den Schein gewissermaßen machen. Zu einem anderen Geburtstag bekam ich einen Gutschein, mit dem mir Freunde versprachen, beim Aufbau eines Kleiderschranks zu helfen. Sehr nett. Nur habe ich den Schrank nie gekauft. Und einmal erhielt ich einen Gutschein für einen Kochkurs, aber dann hatte leider niemand Zeit, zum Kurs mit­zukommen.

Aber, ja, es ist sagenhaft schwierig, sich in einer größeren Gruppe auf ein Geschenk zu einigen. Vorschlag: Bevor wir bis in alle Ewigkeit für Gutscheine zusammenlegen, die dann doch nie so richtig passen – wollen wir nicht lieber mal wieder mehr einzeln schenken? Für die eine Freundin, die demnächst Geburtstag hat, weiß ich gleich mehrere gute Geschenke, zum Beispiel – Achtung, Spoiler! – einen wunderschönen Fotoprint, nur ist der leider nicht teuer genug, dass zehn Leute ihn zusammen schenken könnten. Ich würde ihn ihr trotzdem gern schenken. Und für den Kollegen, der nächsten Monat Geburtstag hat, habe ich schon Konzertkarten im Auge – wir haben uns oft über Musik unterhalten, ich weiß genau, was er mag, also ist das Geschenk viel persönlicher als ein Einkaufsgutschein zu zehnt.

Liebe Freundinnen, Kollegen, Freunde, Nachbarinnen, ich will damit nicht sagen, dass ich lieber ohne euch schenke. Aber es ist doch völlig okay, einfach allein was Kleines zu schenken. Könnt ihr auch machen. Und dann feiern wir trotzdem alle zusammen. Deal?