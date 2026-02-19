Wissenswertes über den netten Ort Ohlstadt im Murnauer Land: Erstens kommen von hier seit Jahrzehnten sehr gute Bobfahrer. Deshalb gibt es neben dem Fußballplatz auch eine Anschiebe-Übungsbahn. Zweitens gibt es einen Bioeis-Automaten (Am Dorfbach 8), für den Kenner weite Umwege in Kauf nehmen. Und drittens hat hier ein echtes Baudenkmalwunder stattgefunden. In jahrelanger Detailarbeit retteten der Architekt Stephan Rauscher und sein Team einen verfallenen Bauernhof aus dem 16. Jahrhundert und implantierten dem Patienten stilvoll und behutsam drei ganz besondere Ferienwohnungen. Jetzt strahlt dieser Hof unter dem Namen »Diringlo« (eine bajuwarische Verballhornung, lautmalerisch angelehnt an einen Renekloden-Baum im Garten) an der Hauptstraße wieder und empfängt seine Gäste mit voralpiner Gediegenheit.

»Blaues Land« nennt man die Gegend rund um Murnau und den Staffelsee, die einst schon die Maler vom »Blauen Reiter« anzog. (Foto: SZ-Magazin)

Die drei Ferienwohnungen sind ganz unterschiedlich: In der Tenne, wo einst das Heu lagerte, spannt heute die Holzbalkenkonstruktion einen lichtgefluteten 80-Quadratmeter-Raum auf – mit feinen Designermöbeln und Küche. Im ehemaligen Stall und im früheren Wohnraum sind ein kleines (zwei Personen) und ein großes (sieben Personen) Apartment entstanden, in denen sich architektonische Finessen und bäuerliche Details (die Fenster, der Kachelofen, die alten Balken!) verbinden. Spätestens wenn man zum ersten Mal in einem der puffig bezogenen Bauernbetten liegt, weiß man, dass jeder Urlaub hier zu kurz sein wird. Zum Trost gibt’s ein Eis.

(Foto: SZ-Magazin)

Diringlo Feriensuiten

Schwaigangerstr. 9

82441 Ohlstadt

Suiten ab 182 Euro/Tag bei sieben Nächten

bzw. 247 Euro/Tag bei zwei Nächten.

diringlo.de