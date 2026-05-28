Vom Schlafzimmer bis zum Wasser sind es 63 Schritte. Als Gast einer der großzügigen Seevillen muss man nach dem Aufwachen nur über die Terrasse und die taufrische Wiese laufen, schon stecken die Füße im Sand. Dank seinem klaren Wasser eignet sich der Plauer See sogar zum Schnorcheln und Tauchen. An der ansässigen Tauchbasis kann man einen Tauchschein machen. Ein Steg führt auf den See, es gibt Tretboote und Kajaks. Auch Tagesgäste, die mit dem Boot kommen, dürfen anlegen. Zum Resort gehört nämlich noch ein großes Restaurant mit einer noch größeren Terrasse, auf der riesige Eisbecher serviert werden. Zu DDR-Zeiten war die Fläche, auf der das Resort liegt, ein Feriendorf für Jugendliche. Ein Relikt aus jener Zeit, der metallene Bade­meisterturm, steht noch am Ufer.

Die Seevillen des Resorts für bis zu sechs Personen liegen nur wenige Schritte vom Plauer See entfernt. Fotos: BEECH Resorts

Der Plauer See ist der drittgrößte See in Mecklenburg-Vorpommern, aber durch die Nachbarschaft zur Müritz weitgehend unbekannt. Große Teile des Ufers sind mit Schilf bewachsen und stehen unter Naturschutz. Hier wohnen Kraniche und Seeadler, und bei Anglern ist der See wegen der vielen Fische beliebt.

Wer auch mal das Weite sucht, fährt am besten die sehr schöne Tour mit dem Rad durch den Kiefernwald in das zehn Kilometer entfernte Städtchen Plau am See. Beim Müritz­fischer di­rekt an der Elde kann man tolle Fischbrötchen essen und dabei die mehr als hundert Jahre alte Hubbrücke bestaunen, die mehrmals täglich hochgezogen werden muss, damit Boote pas­sieren können.

BEECH Resort Plauer See

Dresenower Mühle 9

19395 Ganzlin

Tel. 0387/37 33 00

Doppelzimmer ab 84 Euro/Nacht ohne Frühstück, Seevillen ab 250 Euro/Nacht

beechresort-plauer-see.com