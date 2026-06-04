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Hotel Europa: der TippZum Louvre laufen

Aus Heft 23/26

Lesezeit: 1 Min.

Das Hotel liegt fußgängerfreundlich nahe dem Canal Saint-Martin, der zum Flanieren einlädt.
Das Hotel liegt fußgängerfreundlich nahe dem Canal Saint-Martin, der zum Flanieren einlädt. Foto: David Grimbert

Die Zimmer des Hotels »Garden Saint-Martin« sind ein bisschen beengt, der Blick von der Dachterrasse ist dafür herrlich weit. Direkt vor der Tür fühlt man sich wie ein Einheimischer im Pariser Trubel. Notre-Dame und Montmartre erreicht man von hier aus bequem zu Fuß.

Von Marc Schürmann

In Frankreich ist das Rauchen sogar am Badestrand und in öffentlichen Parks verboten, im Aufzug eines Hotels erst recht. Und doch liegt in dem Aschenbecher, der dort in eine Seitenwand eingelassen ist, immer noch dieses Feuerzeug. Wer weiß, wie lange schon? Und auch früher hätte man Zigarettenrauch sehr mögen müssen, um sich in diesem Fall nicht gestört zu fühlen. Der Aufzug ist so eng, dass man sich schon als einzelner Fahrgast sehr gut mit sich selbst verstehen sollte, zu zweit ist eine spätere Ehe, sollte sie nicht bereits bestehen, praktisch unvermeidbar.

»Quadratisch, praktisch, gut« ist das Motto der Zimmer – mit allem, was der Gast braucht.
»Quadratisch, praktisch, gut« ist das Motto der Zimmer – mit allem, was der Gast braucht. Foto: David Grimbert

Zwei sinnvolle Ziele hat die Aufzugfahrt im »Hôtel Garden Saint-Martin«: nach ganz oben, denn im fünften Stock gibt es die beste Aussicht über die Dächer des zehnten Arrondissements von Paris. In den Zimmern ist ebenfalls wenig Platz, aber: Wofür auch? Wir reden von Paris, da will man vor allem das andere sinnvolle Aufzugsziel erreichen – runter und raus.

Das Hotel liegt zentral, aber nicht im Sinne von »Links ein Tourist, rechts eine Touristin«. Die Bahnhöfe Gare du Nord und Gare de l’Est sind bloß ein paar Fußminuten entfernt, eher ein paar Sekunden weit weg liegt der Canal Saint-Martin, an dessen Ufern bei gutem Wetter über Hunderte Meter hinweg die einheimischen Anfang Zwanzigjährigen ihre Beine baumeln lassen. Louvre und Montmartre sind immer noch in Spaziergangsweite, allerdings fährt in Paris auch alle paar Meter eine U-Bahn ab. Manchmal etwas eng da drin, aber man ist ja jetzt abgehärtet.

Hôtel Garden Saint-Martin
35 Rue Yves Toudic
75010 Paris
Tel. 0033/142 40 17 72
Doppelzimmer ab ca. 100 Euro/Nacht ohne Frühstück
hotelgardenrepublique.com

Weitere »Hotel Europa«-Empfehlungen der Redaktion finden Sie unter sz-magazin.de/hoteleuropa. In manchen Fällen folgt eine Besprechung auf Einladung des jeweiligen Hotels. Die Bewertung der Redaktion ist davon grundsätzlich unabhängig.

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