In Frankreich ist das Rauchen sogar am Badestrand und in öffentlichen Parks verboten, im Aufzug eines Hotels erst recht. Und doch liegt in dem Aschenbecher, der dort in eine Seitenwand eingelassen ist, immer noch dieses Feuerzeug. Wer weiß, wie lange schon? Und auch früher hätte man Zigarettenrauch sehr mögen müssen, um sich in diesem Fall nicht gestört zu fühlen. Der Aufzug ist so eng, dass man sich schon als einzelner Fahrgast sehr gut mit sich selbst verstehen sollte, zu zweit ist eine spätere Ehe, sollte sie nicht bereits bestehen, praktisch unvermeidbar.

»Quadratisch, praktisch, gut« ist das Motto der Zimmer – mit allem, was der Gast braucht. Foto: David Grimbert

Zwei sinnvolle Ziele hat die Aufzugfahrt im »Hôtel Garden Saint-Martin«: nach ganz oben, denn im fünften Stock gibt es die beste Aussicht über die Dächer des zehnten Arrondissements von Paris. In den Zimmern ist ebenfalls wenig Platz, aber: Wofür auch? Wir reden von Paris, da will man vor allem das andere sinnvolle Aufzugsziel erreichen – runter und raus.

Das Hotel liegt zentral, aber nicht im Sinne von »Links ein Tourist, rechts eine Touristin«. Die Bahnhöfe Gare du Nord und Gare de l’Est sind bloß ein paar Fußminuten entfernt, eher ein paar Sekunden weit weg liegt der Canal Saint-Martin, an dessen Ufern bei gutem Wetter über Hunderte Meter hinweg die einheimischen Anfang Zwanzigjährigen ihre Beine baumeln lassen. Louvre und Montmartre sind immer noch in Spaziergangsweite, allerdings fährt in Paris auch alle paar Meter eine U-Bahn ab. Manchmal etwas eng da drin, aber man ist ja jetzt abgehärtet.

Hôtel Garden Saint-Martin

35 Rue Yves Toudic

75010 Paris

Tel. 0033/142 40 17 72

Doppelzimmer ab ca. 100 Euro/Nacht ohne Frühstück

hotelgardenrepublique.com